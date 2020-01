VIDEO MILAN – Ancora Theo Hernandez. Sempre Theo. Comunque Theo. Il terzino sinistro rossonero ha il vizio del gol e lo ha dimostrato anche in Parma-Milan, decidendo il match con un gol quasi allo scadere che sarebbe stato ancora solo il terzo della sua stagione strepitosa. In questa video news la sua rete e la grande esultanza per un Milan in ripresa.

