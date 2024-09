Scartato dal Manchester City, incanta Parma: la rivincita di Man | VIDEO

Dennis Man, esterno offensivo rumeno classe 1998, si gode il momento magico. A 12 anni fallì un provino con i 'Citizens': la sua storia

Quando aveva 12 anni l'esterno rumeno del Parma, Dennis Man, volò a Manchester per fare un provino con i Citizens, ma finì per essere scartato. Da lì in poi, in compenso, è cominciata la sua scalata verso il grande calcio: guarda il video di 'GazzettaTV' del classe 1998 andato in gol anche contro il Milan al 'Tardini'