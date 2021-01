Gennaio nero per il Milan: si spera in un febbraio migliore

Un mese di gennaio con tre sconfitte per il Milan, chiuso dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter. Senza la coppa nazionale, però, i rossoneri avranno un febbraio più “umano” tra Stella Rossa in Europa League, derby e Roma in campionato. Il commento nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘ con i giornalisti Marco Pasotto e Antonino Morici.