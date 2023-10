Papin: “Donnarumma forte, ma a volte fa delle ca***e incredibili” | VIDEO

Jean-Pierre Papin, leggenda del calcio ed ex calciatore del Milan, è stato ospite al Festival dello Sport 2023 ed ha parlato di Donnarumma

Jean-Pierre Papin, leggenda del calcio ed ex calciatore del Milan, è stato ospite al Festival dello Sport 2023 ed ha parlato di Donnarumma. Ecco le sue parole a Gazzetta TV: "Gigio è uno dei portieri più forti in Europa, ma non so perché in certe partite fa delle cagate incredibili. Soprattutto coi piedi"