Paolo Rossi incubo del Brasile: l’irresistibile spot del 2013 | VIDEO

Paolo Rossi l’incubo del Brasile

ULTIME NOTIZIE VIDEO NEWS – Il mondo del calcio ancora in lutto dopo la terribile notizia di Diego Armando Maradona. Paolo Rossi, eroe di Spagna 1982, è scomparso all'età di 64 anni per un male incurabile. Proprio in quell'edizione del Mondiale, 'Pablito' rifilò una tripletta storica al Brasile e permise all'Italia di andare in semifinale. Dopo 30 anni, un incubo ancora ricorrente per i brasiliani. E' quello che recita uno spot divertentissimo del 2013, che sponsorizza i campionati del mondo ospitati dai verdeoro l'anno successivo. "Tutti sono i benvenuti" spiega la voce fuori campo poco prima dell'apparizione dell'altro 'nemico' Zinedine Zidane.