VIDEO MILAN – Paolo Berlusconi, ex vicepresidente del Milan, ha parlato al margine del Golden Boy del possibile ritorno in maglia rossonera di Zlatan Ibrahimovic, che ancora deve decidere il suo futuro: “Ibrahimovic al Milan non può che fare bene. Normalmente i giocatori a 38 anni sono finiti, ma ci sono le eccezioni: questo è il caso di Ibrahimovic”.

