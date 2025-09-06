PAOK, Bianco scippa una ragazza: presentazione da cinema puro | VIDEO

Il PAOK Salonicco ha acquistato Alessandro Bianco dalla Fiorentina nell'ultimo calciomercato e lo ha presentato così sui social ai tifosi

A bordo di una Mini, l'ex giocatore della Fiorentina si è trasformato in attore nel video di presentazione realizzato dal PAOK per annunciare il suo arrivo in terra greca. Alessandro Bianco veste i panni di un rapinatore italiano che ruba uno zaino per poi finire nella sede del club di Salonicco e svelare il suo bottino: la maglia numero 22 che indosserà in campionato. Il video è ricco di riferimenti a "The Italian Job", film del 2003 con protagonisti Mark Wahlberg e Jason Statham, due membri di una gang di ladri professionisti, che hanno l'obiettivo di recuperare una cassaforte piena di lingotti d'oro e proveniente da un palazzo veneziano.