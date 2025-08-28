Pafos e Kairat Almaty, le nuove favole della Champions League | VIDEO

I preliminari di Champions League hanno visto qualificarsi al girone Pafos e Kairat Almaty, che hanno eliminato Stella Rossa e Celtic

I preliminari della massima competizione europea ci hanno già regalato due storie incredibili. Due squadre che per la prima volta sentiranno in campo l’inno della Champions League. Stiamo parlando dei ciprioti del Pafos e dei kazaki del Kairat Almaty, che nel turno decisivo hanno battuto rispettivamente Stella Rossa e Celtic. Se a Cipro possono contare sul ritorno in Europa di David Luiz, in Kazakistan si godono il talento di Dastan Satpaev, già promesso sposo del Chelsea di Enzo Maresca. E le italiane si preparano ad affrontare quelle che sarebbero due trasferte non proprio semplicissime.