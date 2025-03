Osimhen, ecco la nuova maschera: un chilo di oro rosa! | VIDEO

Nuova maschera confezionata per Victor Osimhen, attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray. Eccentrica e piuttosto preziosa

Victor Osimhen ha mostrato ai suoi followers sui social la nuova maschera in oro rosa ... che porterà al collo. Sul canale Instagram di @bennydajeweler l'attaccante del Napoli attualmente in prestito al Galatasaray ha sfoggiato una collana e un ciondolo creato apposta per lui utilizzando smeraldi e un chilo di oro rosa. Guarda il video