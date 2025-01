Omeonga picchiato dalla Polizia a Natale: la denuncia sui social | VIDEO

Stephane Omeonga, belga classe 1996, ex calciatore di Avellino, Genoa e Pescara, è rimasto coinvolto in un episodio ai limiti della follia

Il calciatore belga Stephane Omeonga, ex di Avellino, Genoa e Pescara ha pubblicato questo video sui suoi social denunciando: "Sono stato prelevato dall'aereo dalla Polizia italiana, trattenuto in carcere e picchiato dopo che uno steward mi aveva comunicato che c'era un problema con i documenti". I fatti sarebbero accaduti a Natale, all'imbarco del volo da Fiumicino a Tel Aviv, dove il centrocampista 28enne, che oggi gioca in Israele nel Bnei Sakhnin, doveva tornare. Nel video si sente il calciatore dire in inglese: "Sono un calciatore, un cittadino belga, cosa state facendo? Siete pazzi?". (Instagram @stephane.omeonga)