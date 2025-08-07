Olympique Marsiglia, De Zerbi sfiora la rissa con un giocatore | VIDEO

Circolano immagini video di una rissa sfiorata, in casa Olympique Marsiglia, tra il tecnico Roberto De Zerbi e Ismaël Koné, oggi al Sassuolo

L'avventura di Ismaël Koné, nuovo centrocampista del Sassuolo, con la maglia dell'Olympique Marsiglia, è durata appena 6 mesi, complici anche alcune incomprensioni con il tecnico italiano Roberto De Zerbi. Arrivato in Francia dal Watford nell'estate 2024, il canadese è stato ripetutamente rimproverato da De Zerbi perché non lo seguiva come avrebbe desiderato: guarda il video pubblicato dal canale YouTube dell'OM!