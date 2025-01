Il Marsiglia di De Zerbi vola in Ligue 1 e coltiva il sogno Pogba | VIDEO

L'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi vola in campionato e, per il calciomercato di gennaio, sogna Paul Pogba: guarda il video

L'Olympique Marsiglia vuole Paul Pogba. Il suo acquisto potrebbe essere la ciliegina sulla torta di una stagione quasi perfetta. La squadra di Roberto De Zerbi è seconda in Ligue 1 ed è la migliore squadra per rendimento in trasferta nei top cinque campionati europei. Guarda il video di 'GazzettaTV'