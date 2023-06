Nuovo stadio Milan, ecco San Donato e l’area San Francesco | VIDEO

San Donato, nell'area di San Francesco, dove il Milan di Cardinale potrebbe costruire il nuovo stadio rossonero

San Donato Milanese e l'area San Francesco nello specifico. In questo momento sarebbe questo lo spazio in pole position per il nuovo stadio del Milan. Un punto molto strategico, in mezzo alle due strade principali di Milano. Sarebbe un vantaggio di genere commerciale con una posizione davvero importante e che potrebbe essere visitata da molte persone