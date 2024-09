La nuova terza maglia 2024-2025 dell’Udinese capolista | VIDEO

L'Udinese, capolista a sorpresa del campionato, ha presentato la nuova terza maglia per la stagione 2024-2025 alla Milano Fashion Week

L’Udinese, fresca capolista solitaria della Serie A, ha presentato a Milano, nell’ambito della settimana della moda, la sua nuova terza maglia per la stagione 2024-2025. Per la seconda stagione consecutiva il kit è frutto della collaborazione tra l’azienda bolognese Macron e Camera Moda Fashion Trust. A disegnare la divisa stavolta è stata la giovane stilista Flora Rabitti con il suo brand Florania, basato su una produzione circolare ed etica. Non a caso l’uniforme è al 100% eco-sostenibile: per la prima volta non solo il tessuto, ma anche lo stemma e i loghi degli sponsor sono ricavati da materiali riciclati e riciclabili. La maglia è color glicine chiaro ed è caratterizzata da un pattern in grafica sublimata che riproduce delle fiamme. Il riferimento è ai raggi del sole, elemento simbolico particolarmente significativo per la città di Udine: è raffigurato infatti nella torre dell’orologio di piazza della Libertà.