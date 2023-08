Presentata la nuova terza maglia della Juventus 2023-2024 | VIDEO

La Juventus ha presentato ufficialmente la nuova terza maglia per la stagione 2023-2024: tra i testimonial anche Paul Pogba. Il video

La Juventus ha presentato ufficialmente la nuova terza maglia per la stagione 2023-2024: tra i testimonial anche Paul Pogba. La divisa da gioco, di color antracite e con le strisce grigie, ha un significato particolare. Il colore, infatti, è stato scelto anche per celebrare la lunga serie di leggendari portieri della storia del club. Ecco il video promozionale del 'Third kit' dei bianconeri