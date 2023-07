Nuova seconda maglia Milan 2023-2024, giovedì la presentazione | VIDEO

La nuova seconda maglia del Milan per la stagione 2023-2024 sarà svelata giovedì 20 luglio in mattinata. Il video promozionale del club

La nuova seconda maglia del Milan per la stagione 2023-2024 sarà svelata giovedì 20 luglio in mattinata. La divisa 'Away', stando a quanto si è evinto dalle prime foto trapelate e dalle stese immagini promulgate dal club rossonero in questo video promozionale, richiamerà - moltissimo - la seconda maglia indossata dal Diavolo nella stagione 2011-2012