Nuova seconda maglia Milan 2023-2024: calcio, moda, design | VIDEO

PUMA e AC Milan hanno presentato ufficialmente la nuova seconda maglia del Diavolo per la stagione 2023-2024. Tutto ciò che c'è da sapere

Ecco la nuova seconda maglia del Milan per la stagione 2023/24, progettata per celebrare il legame tra calcio, moda e design che rende unica la città di Milano. Il club rossonero e PUMA hanno presentato una nuova versione chic della famosa maglia 'Away' che riprende le caratteristiche distintive dello stemma AC Milan per creare un pattern grafico all-over ispirato alle case di moda milanesi e ai pattern tradizionali della moda. Guarda il video