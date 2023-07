Presentata la nuova seconda maglia della Juventus 2023-2024 | VIDEO

Adidas e Juventus hanno presentato la nuova seconda maglia dei bianconeri per la stagione 2023-2024. Ecco, dunque, i particolari nel video

Juventus e Adidas hanno presentato ieri la nuova seconda maglia dei bianconeri per la stagione 2023/2024. Un kit ispirato al Monte Rosa che svetta imponente su Torino. "Prevalentemente bianco, il nuovo look fresco vanta un'estetica accattivante che riflette le iconiche cime glaciali innevate delle Alpi italiane - si legge nel comunicato della Juve -. Salendo sulla sua base bianca nitida, le strisce grigie e l'iconico rosa Juventus mostrano una trama scoscesa che rispecchia, appunto, la parete rocciosa del Monte Rosa che punteggia lo skyline della città. Il risultato è una divisa dallo stile elegante, con un evidente richiamo a Torino in un'ottica originale e sorprendente". Ecco il video di presentazione