Nuova prima maglia Milan 2023-2024, la data di uscita | VIDEO

AC Milan e PUMA presenteranno, nei prossimi giorni, la nuova prima maglia dei rossoneri di Stefano Pioli per la stagione 2023-2024. Lo ha annunciato il club di Via Aldo Rossi con un video promozionale sui propri account social ufficiali. Presumibile, quindi, che la nuova divisa 'Home' venga indossata da Davide Calabria e compagni in occasione dell'ultima partita di campionato, quella di 'San Siro' contro l'Hellas Verona