Nuova prima maglia Milan 2023-2024: ecco le più vendute | VIDEO

La nuova prima maglia del Milan per la stagione 2023-2024, che ha fatto il suo debutto lo scorso 4 giugno, piace molto ai tifosi rossoneri

Dopo il debutto nell'ultima gara casalinga della scorsa stagione contro il Verona, la nuova prima maglia del Milan per la stagione 2023-2024 è stata messa in vendita anche in versione personalizzata. Con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle United, è Rafael Leão (che da quest'anno indosserà il numero 10) a guidare la classifica di quelle personalizzate più vendute. Guarda il video di 'GazzettaTV'!