Juventus, ecco la nuova prima maglia per la stagione 2023-2024 | VIDEO

La Juventus ha presentato ufficialmente la nuova prima maglia per la stagione 2023-2024. Debutterà domenica contro la Cremonese. Il video

La Juventus ha presentato ufficialmente, questa mattina, sui propri canali social ufficiali e non solo, la nuova prima maglia per la stagione 2023-2024. Farà il suo debutto ufficiale domenica 14 maggio, in occasione di Juventus-Cremonese delle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. La nuova divisa da gioco, firmata per il nono anno consecutivo dall'azienda tedesca 'Adidas', presenta un look rivoluzionario, pensato "per una nuova generazione di tifosi". Tanto giallo e strisce zebrate. Ecco il video promozionale!