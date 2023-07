Genoa, ecco la nuova prima maglia per la stagione 2023-2024 | VIDEO

Il Genoa, neo-promosso in Serie A, ha presentato ieri la nuova prima maglia per la stagione 2023-2024. È prodotta di nuovo da Kappa

Il video di lancio della nuova prima maglia del Genoa per la stagione 2023-2024 celebra il recente ritorno in Serie A della squadra di Alberto Gilardino e rinnova lo stretto rapporto fra Genova e il mare. La maglia ha sul retro del collo un riferimento al prossimo compleanno del Genoa ("Dall'inizio, per sempre 130") ed è frutto del nuovo accordo quinquennale di sponsorizzazione del Grifone con il marchio Kappa