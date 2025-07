Nuova maglia Milan 2025-2026, ecco le tre divise dei portieri | VIDEO

Domani presentazione della nuova seconda maglia del Milan per la stagione 2025-2026: ieri anticipate le tre divise dei portieri rossoneri

Il Milan si rifà il look. Domani presentazione della nuova seconda maglia per la stagione 2025-2026. Ma ieri, intanto, anticipate le tre divise dei portieri. La prima sarà color verde acqua: Mike Maignan l’ha pure già indossata in occasione dell’ultima partita di questa stagione contro il Monza. La seconda, invece, sarà quella arancione e la terza quella verde. ​Guardale nel dettaglio in questo video