Norvegia, eurogol di Hauge in allenamento | VIDEO

Hauge, che gol con la Norvegia!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Eurogol in allenamento per Jens-Petter Hauge con la nazionale norvegese. Il fantasista rossonero vanta fino ad oggi 4 presenze con la maglia del Milan, per un totale di 44 minuti disputati e una rete realizzata contro il Celtic in terra scozzese. In attesa di scalare le gerarchie e trovare la prima maglia da titolare col club milanese, Hauge vuole impressionare prima con la Norvegia. E sembra ci stia riuscendo bene: ecco il video!

ANNULLATA LA GARA TRA NORVEGIA E ISRAELE: IL MOTIVO>>>