Nico Gonzalez canta e dà spettacolo. Scena tutta da ridere | VIDEO

Una performance che non poteva non essere immortalata. Nico Gonzalez ha cantato in piedi sulla sedia e regalato spettacolo alla festa di Natale della Juventus. Il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli lo prende in giro dopo le tante partite saltate: "Non è che si fa male, eh?"(Instagram @palosilberberg ripreso da Gazzetta.it)