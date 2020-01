VIDEO MILAN – Una frase buttata lì, niente di più. Ma quante trattative sono nate così? Se non fosse per il momento da incubo che sta vivendo il Milan, probabilmente si parlerebbe già di suggestione Neymar. Il talento brasiliano del Paris Saint-Germain ha infatti detto di voler giocare con Zlatan Ibrahimovic, appena tornato in rossonero. Le parole nel video.

