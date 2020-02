VIDEO MILAN – Servirebbe il miracolo a Stefano Pioli per essere confermato sulla panchina del Milan anche il prossimo anno. Nonostante il lavoro svolto non sia giudicato negativamente, senza la Champions League il cambio è quasi certo, con l’obiettivo di migliorare. Diversi i nomi presi in considerazione e accostati ai rossoneri. Eccoli tutti in questa video news.

