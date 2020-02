VIDEO MILAN – Manca ancora tanto alla fine della stagione, ma in casa Milan si parla già di allenatore del prossimo anno. Stefano Pioli prova a giocarsi la conferma, ma Ivan Gazidis spinge per Ralf Rangnick e Paolo Maldini per uno come Massimiliano Allegri. Il punto d’incontro potrebbe essere Luciano Spalletti, già vicino al Milan qualche mese fa. Le ultime nella video news.

