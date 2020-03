Serie A – 30 marzo 1941: Meazza segnò il suo gol numero 200

VIDEO MILAN – Come riportato da Opta, il 30 marzo 1941 (79 anni fa), Giuseppe Meazza diventò il primo giocatore nella storia della Serie A a raggiungere quota 200 gol nella competizione. Un risultato storico per l’allora attaccante del Milan, che quel giorno, mise a segno la rete del 3-0 contro il Bari. Per la cronaca i rossoneri vinsero quel match per 5-0.

Da un grande attaccante di un tempo come Meazza, a un grande portiere di oggi. Infatti, Gianluigi Donnarumma non è sicuro di restare al Milan per via delle complicanze che ci sono sul punto di vista del rinnovo di contratto. Continua a leggere per sapere chi potrebbe essere il suo sostituto >>>

