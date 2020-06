NEWS MILAN – Scaroni: “Da Rangnick all’Europa, ecco la verità”

VIDEO MILAN NEWS – Un futuro da riscrivere, possibilmente molto diversamente da come è stato il recente passato e molto simile al passato ormai remoto. Il Milan è pronto a cambiare strada per provare a rimettersi in corsa per le prime posizioni. Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha fatto il punto della situazione, con poche parole, ma molto chiare: le scelte sportive sono di Ivan Gazidis, quindi tutto può succedere, ma per il momento fiducia a chi c’è. L’obiettivo è aumentare i ricavi, mentre i costi sono finalmente stati abbattuti dopo anni difficili. Impossibile pensare di uscire dalla crisi in un anno, quindi progetto a lungo termine con giovani di talento acquistati sul mercato. Nel video alcune delle sue parole. Per leggerle tutte VAI ALLA NOTIZIA >>>

