VIDEO MILAN – Domani si ricomincia e lo si fa con Milan-Sampdoria. La prima partita del 2020 dei rossoneri è contro la squadra di Claudio Ranieri. Oggi, come di consueto, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, allenatore del Milan. Conferenza molto intensa, ma anche molto incentrata sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Ecco il meglio in questa video news.

