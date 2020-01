MILAN-SAMPDORIA: ballottaggio tra Ibrahimovic e Piatek / Video News

VIDEO MILAN – C’è grande attesa per Milan-Sampdoria. Non solo perché riparte il campionato rossonero dopo due settimane di stop. Non solo perché si è reduci dallo storico risultato negativo (0-5) contro l’Atalanta. Anche e soprattutto perché sarà la prima partita di Zlatan Ibrahimovic dal suo ritorno al Milan. Bisogna capire se da titolare o no. Krzysztof Piatek sembra in vantaggio. Per le ultime sulla probabile formazione guarda la video news.

