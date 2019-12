Rui Costa: “Milan e Fiorentina torneranno a vincere”

VIDEO MILAN – Manuel Rui Costa, classe 1972, oggi direttore sportivo del Benfica ma, un tempo, grande calciatore in Serie A con le maglie di Fiorentina (1994-2001) e Milan (2001-2006), ha parlato, a margine della premiazione dell’ex giocatore delle ‘Aquile‘ di Lisbona, il talentuoso João Félix, come Golden Boy 2019. Rui Costa si è soffermato, in particolare, a parlare del momento di viola e rossoneri: il video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

