VIDEO TOP 2019 – Reina impacchettato: lo scherzo / News Virali

VIDEO MILAN – Clima goliardico a Milanello, di quando va tutto bene. Era la vigilia di Sampdoria-Milan e, come testimoniato dal video girato dallo spagnolo Samu Castillejo negli spogliatoi e poi diffuso sui social, il portiere ibericoPepe Reina sembrava non avere molta voglia di allenarsi. O, forse, era tutta colpa di Antonio Donnarumma, suo collega ed amico, che ha provveduto ad impacchettarlo per bene, immobilizzandolo totalmente.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android