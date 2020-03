VIDEO – Rangnick, ovazione dal pubblico del Lipsia nel giorno dell’addio

VIDEO MILAN – Ralf Rangnick, classe 1958, ha allenato il Lipsia per due stagioni, ottenendo una promozione in Bundesliga nel 2016 ed una qualificazione in Champions League nel 2019. Ecco, in questo video pubblicato tempo fa dall’account ‘Twitter‘ ufficiale del club tedesco, l’ovazione dei tifosi del Lipsia dedicata al ‘Professor Rangnick‘ l’11 maggio 2019, al termine di Lipsia-Bayern Monaco 0-0, ultima gara del nativo di Backnang sulla panchina dei ‘Tori Rossi‘.

