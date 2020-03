VIDEO MILAN – Sembra essere davvero Ralf Rangnick l’eletto per allenare il Milan la prossima stagione. Il tedesco è stato scelto da Ivan Gazidis contro la volontà di Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Ha ottenuto buoni risultati in carriera, ma si è distinto anche perché, ai tempi del Red Bull Lipsia, ha introdotto la ruota della sventura per punire i giocatori. Scopri di più nella video news.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android