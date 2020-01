VIDEO MILAN – Una notizia terrificante quella arrivata poche ore fa: Kobe Bryant ha perso la vita in un incidente in elicottero. Nove persone erano con lui, tra cui anche la figlia tredicenne. Bryant, oltre a essere una leggenda NBA, era anche un grande tifoso del Milan. In questo video, durante un’intervista a ‘Univision Deportes‘, aveva ribadito la sua fede rossonera …

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android