VIDEO MILAN – Non si giocherà domani Milan-Genoa, ma l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha comunque rilasciato un’intervista ai microfoni dei canali ufficiali rossoneri. Si è detto contento del rinvio della partita prevista per domani, ma ha anche affrontato tantissimi altri temi. Ecco tutte le sue frasi più importanti, raccolte in questa video news.

