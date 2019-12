VIDEO MILAN – Discorso di fine anno. No, non è quello del Presidente della Repubblica. A parlare è Stefano Pioli, allenatore del Milan da metà ottobre, subentrato a Marco Giampaolo, durato troppo poco. Pioli si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic, ma anche sugli obiettivi del 2020 del Milan e su ciò che non va. In questa video news le 10 frasi chiave.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android