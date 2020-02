VIDEO MILAN – Ancora una volta si parla di Paquetà. Purtroppo, però, non per le prestazioni in campo. Anche di quelle ci sarebbe da parlare (seppur negativamente), ma ancora una volta intorno al brasiliano è nato un piccolo caso. Zlatan Ibrahimovic non ha apprezzato la sua prova contro il Torino e nello spogliatoio del Milan sarebbe nata una discussione. Guarda la video news per altri dettagli.

