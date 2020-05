NEWS MILAN – Nuovo stadio: i progetti con il mantenimento di San Siro

VIDEO MILAN NEWS – Manca ormai davvero poco all’ok definitivo da parte del Comune di Milano: ci sarà un nuovo stadio per Milan e Inter. I progetti in corsa sono sempre due: Populus e Manica, ma rispetto a prima, il Comune ha voluto che venisse mantenuto e riqualificato lo stadio attuale.

Ovviamente non resterà per intero, ma una parte che lo renda riconoscibile. Una battaglia vinta, per non abbattere del tutto un impianto iconico. Così le due società hanno presentato i nuovi progetti. In entrambi c'è il mantenimento di una torre e di parte della struttura originale. Nella video news le foto.

