VIDEO MILAN – Un nipote e la sua nonna, entrambi grandi milanisti. Nonna Adelina non scorderà mai la prima volta a San Siro. Non solo una vittoria eccezionale per 3-2 all’ultimo minuto, ma il Milan gli ha fatto una sorpresa speciale, regalandole una giornata indimenticabile. Ecco il video pubblicato dal club rossonero sul proprio profilo Twitter.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android