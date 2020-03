VIDEO MILAN – Alessandro ‘Billy’ Costacurta, 663 gare nel Milan dal 1987 al 2007, ha segnato 3 gol in Serie A in carriera con i rossoneri ed oggi è ancora il marcatore più anziano nella storia del torneo. La sua prima rete nel massimo campionato arrivò il 18 marzo 1990, in occasione di un derby di Milano finito però 1-3 per i nerazzurri: il video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

