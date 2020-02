VIDEO MILAN – Sarà molto difficile per Stefano Pioli confermarsi come allenatore del Milan anche la prossima stagione. Non ha certo fatto male, ma ai rossoneri serve un salto di qualità. L’unica possibilità sarebbe la qualificazione in Champions League, molto difficile. Al suo posto potrebbe arrivare dunque Marcelino. Per scoprire chi è, guarda la video news.

