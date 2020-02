VIDEO MILAN – Ancora una volta sembra che a fine stagione in casa Milan si vivrà una rivoluzione tecnica. Paolo Maldini è vicino all’addio, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, come probabile. Le differenti vedute con Ivan Gazidis sono evidenti e il progetto tecnico potrebbe essere considerato fallito. Le ultime nella video news.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android