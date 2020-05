NEWS MILAN – Maldini in diretta con Inzaghi: “Dirigente solo in rossonero”

MILAN NEWS – Due grandi campioni, due grandi amici. Uno ora è allenatore del Benevento, dopo esserlo stato anche del Milan; l’altro è dirigente rossonero e riflette sul proprio futuro. Filippo Inzaghi e Paolo Maldini, che in campo con la maglia del Milan hanno condiviso tantissimi successi, si sono ritrovati in diretta su Instagram, durante la quale l’eterno capitano rossonero ha anche parlato della possibilità di fare il dirigente in un’altra squadra che non sia il Milan. Ipotesi esclusa. In questa video news le dichiarazioni di Maldini a riguardo. Per leggere tutte le sue parole VAI ALLA NOTIZIA >>>

