VIDEO MILAN – Adesso è ufficiale. Mattia Caldara è tornato all’Atalanta. Prestito di 18 mesi con diritto di riscatto per i bergamaschi. Operazione realizzata per soddisfare la forte volontà del ragazzo di tornare a casa dopo un periodo molto difficile. Il club bergamasco l’ha accolto su Twitter con un video con tutti i suoi gol in nerazzurro durante la precedente esperienza.

