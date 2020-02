VIDEO MILAN – Questa sera al Palazzo Reale è in corso l’evento “Amici dei bambini”. Tra gli ospiti anche Adriano Galliani, ex amministratore delegato rossonero, e Zvonimir Boban, attuale direttore generale del Milan. I due sono stati immortalati in un bellissimo abbraccio. Grande legame tra i due, visto che Boban era ovviamente stato giocatore. L’abbraccio nella video news.

