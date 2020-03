VIDEO SERIE A – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, estremo difensore del Milan, è il portiere della Top 11 degli Under 23 azzurri (talenti italiani nati, quindi, dal 1997 in avanti) scelti dalla redazione de ‘La Gazzetta dello Sport‘: ecco il video con la formazione ideale, che futuro per la Nazionale Italiana!

