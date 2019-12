VIDEO MILAN – Ieri sera è arrivata la comunicazione ufficiale del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Lo svedese riabbraccia il Milan. Su Twitter, il club rossonero lo ha presentato in grande stile, come merita. Lanciando l’hashtag #IZComing, poi sostituito da quello #IZBack al momento dell’annuncio. Ecco uno dei video pubblicati per la presentazione.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android